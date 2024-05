Así lo explica el entrenador personal certificado Joaquín Vico en un artículo para Vitónica . Por suerte, cuenta, tienes a tu disposición un gran abanico de soluciones, entre las que destacan el yoga, el pilates y la práctica del llamado world’s greatest strenchtch o mejor estiramiento del mundo , ideal si tienes muy poquito tiempo para ejercitarte o si simplemente tienes un nivel de vagancia de dimensiones cósmicas. Sea como sea, mejor realizar este estiramiento a menudo que no hacer nada: alejará todos esos efectos negativos del sedentarismo de tu vida, servirá como escudo contra los indeseados dolores musculares y, como bonus, fortalecerá los estabilizadores del core.

Te encantaría que lo fuera pero lo de las consecuencias negativas del sedentarismo para tu salud no es ninguna exageración. De verdad. Entre otras cosas , quemas menos calorías, debilitas tus huesos, deterioras tu metabolismo, mermas tu sistema inmunitario , intensificas procesos inflamatorios que tienen lugar dentro de tu cuerpo y abres la puerta a los desequilibrios hormonales. Además, y para tu tristeza, tus músculos se vuelven más pobres y más cortos. Sí, has leído bien: tantas horas diarias en posición horizontal viendo series en el salón están acortando tus músculos y haciendo, con ello, que aumenten las probabilidades de padecer tanto dolores como lesiones.

“En primer lugar debes ponerte en posición de caballero, con una rodilla apoyada en el suelo y la otra pierna en posición de estocada. Desde ahí, la mano contraria a la pierna que tenemos adelantada se apoya en el suelo y la mano de la pierna adelantada se lleva a la zapatilla de esa misma pierna”. Una vez ahí debes aguantar la posición unos segundos, tras lo cual te toca llevar la mano de la zapatilla a la misma rodilla y empujarla hacia afuera. Aguanta unos cuantos segundos otra vez. Y ahora “desde ahí, con la rodilla apuntando hacia afuera, realiza un giro de torso para pasar esa mano por detrás de la que siempre ha permanecido apoyada en el suelo”.

Pero aún no has terminado. Es el momento de “intentar llegar lo máximo que puedas con esa mano para después realizar una rotación en el sentido contrario”. Repite el giro unas cinco veces y cambia de lado para completar el ejercicio de la misma manera. Ya lo tienes. Como ves, es un estiramiento que requiere meticulosidad en la técnica y cierta adaptación, pero una vez que lo dominas bien parece ser maravilloso para tu cuerpo. Sobre todo si lo realizas varias veces a lo largo del día. Como cierra el propio Vico, “te llevará apenas unos minutos cada vez, pero te será muy útil para movilizar articulaciones”. Las series están muy bien, pero no a costa de tu salud.