Hay tanta información sobre salud en internet que es fácil perderse. Y cuando algo nos interesa, el algoritmo lo detecta con facilidad y nos bombardea con vídeos en nuestro “feed”. El problema es que nos cuesta mucho ponernos a revisar si lo que nos dicen tiene base científica o no. Con tantos tratamientos de belleza al alza y rutinas de “skincare”, quizá te has encontrado recientemente con contenido que hablaba de que si te pinchas ácido hialurónico no se reabsorbe y nunca desaparece de tu cuerpo.

Contrario a lo que venderían las clínicas estéticas, que nos aseguran que el ácido hialurónico desaparece de nuestro cuerpo con el tiempo, según este contenido, nos habrían estado engañando.

Para asegurarlo, se comparte una imagen de una resonancia magnética de una paciente que se había inyectado ácido hialurónico como método para tratar la flacidez facial (y no para aumentar los labios ). Si rastreamos la imagen en Google, vemos que su origen está en la cuenta de Instagram del doctor argentino Andres Freschi, que así nos lo cuenta en la descripción de la imagen.

Dice esto: ”Estás imágenes demuestran que la sustancia no se reabsorbe como dicen los laboratorios sino que es acumulada en forma de vacuolas y perduran, causando inflamación crónica, retención de líquido y como consecuencias deformación facial”.