Cada año Seúl celebra un concurso que consiste en no hacer nada. Desde el 2014 la capital de Corea del Sur celebra “Space-Out”, una competición que pone en valor el simple hecho de no hacer nada. En medio de un mundo hiperestimulado donde la ética del trabajo se ha adueñado de todos los espacios de nuestra vida, incluso el del ocio y el descanso, este concurso supone un desafío y una reivindicación de la pereza y como de importante es para la salud mental el no hacer nada.

Es aún más revolucionario que se celebre en Corea del Sur, uno de los países asiáticos con mayor presión para ser competitivo en el trabajo, donde se intentó aprobar un plan de trabajo que quería imponer jornadas de 69 horas semanales.