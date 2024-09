La escena es la siguiente: tenemos a Jennifer López (55 años) al lado de Georgina Rodríguez (30 años). Sus facciones son diferentes, pero en el fondo guardan cierta similitud . Labios voluptuosos, nariz pequeña, pómulos levantados y ojos rasgados. Una estructura facial que no difiere tanto de la de muchas famosas que deciden pasar por el quirófano para hacerse algún procedimiento estético. Nadie niega su belleza, pero lxs retoques faciales son evidentes.

¿Esperas verte igual que Jennifer López cuando tengas 55 años? No sabemos cómo habrá evolucionado la industria estética, pero no tener ni una arruga en la frente no es lo común, tampoco nos han programado el cuerpo para que evolucione así. Tener arrugas o canas es lo más normal del mundo. Pero cada vez más parece que hay una distancia insalvable entre las caras de las famosas que van envejeciendo (llegando incluso a los 60 con la piel tersa e impecable) y nosotras.