Todo lo que sube baja y, por lo tanto, si hay ‘glow up’ por narices tiene que haber un camino inverso: el ‘glow down’. A pesar de que TikTok e Instagram están llenos de perfiles explicando cómo conseguir un “glow up” o mostrando un antes y después; ahora muchas personas han empezado a mostrar también sus ‘glow down’. Porque es importante recordar una cosa: nuestro cuerpo está vivo, no es de plástico, y, por lo tanto, también puede haber un bajón.

El que reparta glow up que se pase por aquí un rato, que me falta un poco

Por ejemplo, un ‘glow down’ de manual es el postruptura. Sí, sí, ya hemos visto los miles de vídeos de los súper empoderamientos postruptura, pero seamos sinceros: los primeros dos días, o primera semana después de una ruptura, es un ‘glow down’ de manual. Tenemos los ojos hinchados de llorar, la piel se ve peor, la expresión del rostro está apagada, estamos tristes y el cuerpo lo refleja así. El hecho de estar deprimidos también hace que no cuidemos tanto nuestro aspecto, ya sea desde pasarte tres días en el sofá tirado sin ducharte o bien simplemente no currarte los outfits como de costumbre porque no tienes “energía”. Este ‘glow down’ es supercomún y de hecho es el paso previo al ‘glow up’ después de la ruptura.