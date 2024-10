En los últimos años, cada vez más mujeres están optando por someterse a una cirugía de reducción de pecho, y los números no paran de crecer. Según la Sociedad Americana de Cirujanos Plásticos, en 2023 más de 76.000 mujeres en Estados Unidos pasaron por esta intervención, lo que supone un aumento del 64 % respecto a 2019. Aunque las razones son variadas, la tendencia ha cogido fuerza entre mujeres jóvenes, ya sea por comodidad o por estética.

Porque sí, ahora el problema en los probadores del ZARA no es el hecho de que no llenes lo suficiente ese top que tanto te ha gustado, sino que parece imposible abrochar un solo botón de una camisa sin sentirte mal por tus pechos. Incluso si no son grandes.

Cada vez el mundo de la moda, en su retorno al ideal skinny, ha virado a unos pechos pequeños que se asocian como algo más “natural” y atractivo. Aunque realmente son la respuesta a un cuerpo más delgado .