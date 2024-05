Tener unos labios gruesos y carnosos es tendencia. De ello dan fe el aumento de intervenciones estéticas con inyecciones de ácido hialurónico para conseguir este efecto. Para aquellas personas que no tienen el presupuesto suficiente para los pinchazos o bien no quieren algo permanente, también existe la alternativa de los ‘lips pumplers’. Se trata de esos pintalabios que prometen duplicar el tamaño de tus labios al aplicarlos.

Si los has usado alguna vez seguro que después de ponértelos has notado como una especie de picazón o escozor en los labios. Una sensación que no es agradable ni soportable para todo el mundo. Esta picazón, que es la que consigue agrandar nuestros labios, se debe a que estos pintalabios llevan una serie de ingredientes que causan una irritación leve en los labios. Por lo tanto, no se trata de un “aumento” de labios, sino de una reacción cutánea.