Este año tengo por delante varios eventos importantes. Celebraciones, fechas marcadas en el calendario, bodas... incluida la mía.Y cuando el algoritmo detecta algo así, pasa lo inevitable: mi feed empezó a llenarse de clínicas estéticas, tratamientos exprés o “preventivos” y soluciones rápidas para llegar “perfecta” a una fecha concreta. Ahí fue cuando empecé a cuestionarme el enfoque. No porque tenga nada en contra de la estética, sino porque soy una persona joven, con una piel sana, y sentía que se me estaba vendiendo el camino fácil como la única opción posible. Como si cuidar la piel no fuese un proceso, sino un atajo. Y yo no quería cambiar mi cara. Quería convivir con mi piel, entenderla y cuidarla bien durante este tiempo.

La presión de hacerlo “todo bien” (y rápido)

Cuando tienes una fecha marcada en el calendario, es fácil caer en la ansiedad. Querer resultados inmediatos, milagros visibles, soluciones que prometen mucho en poco tiempo. Pero cuanto más lo pensaba, más claro lo tenía: esos caminos rápidos no te enseñan nada sobre tu piel. No te ayudan a entender qué necesita ni cómo va cambiando contigo. Y, a largo plazo, tampoco cuidan tu relación con ella. Para mí, el foco tenía que ser otro: aprender a cuidar mi piel y entender que va a cambiar con el tiempo, sí, pero que lo importante es que lo haga sana y que yo me sienta bien con ella.

Por qué la cosmética coreana encajó en este momento

Siempre me ha gustado el skincare. No lo vivo como una obligación, sino como un rato para mí. Tengo una piel agradecida, bastante fácil, pero muy expuesta a cambios de temperatura, contaminación, estrés y jornadas largas. A mis 28 años, mis prioridades son claras: limpieza, hidratación, prevención y cuidar especialmente la zona de las ojeras. Lo que me atrajo de la cosmética coreana no fueron los milagros, sino justo lo contrario: la idea de resultados progresivos. Fórmulas menos agresivas, foco en la barrera de la piel y una filosofía basada en la constancia y en adaptar los productos a lo que a ti te funciona. No es “haz esto y cambia lo que no te gusta”, es “cuida esto y deja que tu piel haga su trabajo”.

Productos que estoy incorporando

Puedes comprar todos los artículos de los que te voy a hablar en su web. Durante estas semanas he estado probando distintos productos para ver cuáles encajan de verdad en mi rutina de este año. Y es importante decirlo: sigo en fase de prueba. Algunos se quedarán, otros se adaptarán o desaparecerán por el camino. Aun así, te cuento qué hace cada uno por si sientes curiosidad y te recomiendo, sobre todo, los que de verdad me están sorprendiendo. Hay uno que se ha convertido en un básico para mí: Fresh Lime Glow & Super Hydrating Moisturizer. Es exactamente lo que busco en una crema diaria: equilibrio. Deja la piel luminosa, jugosa, suave, sin sensación pesada. Ese glow sano que no parece maquillaje, sino descanso. También he incorporado algo nuevo para mí: los discos de algodón impregnados con tónico. Nunca había usado este formato y me ha gustado mucho la experiencia. Es práctico, rápido y me ayuda a no saltarme pasos. A veces, cambiar la forma de aplicación es justo lo que necesitas para ser más constante. Para que todo funcione, la limpieza tenía que estar a la altura. Aquí es donde entra el limpiador 2 en 1 de Village 11 Factory, que estoy usando mañana y noche. Me gusta porque simplifica mucho la rutina: pasa de aceite a espuma y limpia bien sin dejar la piel tirante. No es un producto de efecto wow inmediato, pero cuando llevas semanas usándolo notas la piel más equilibrada. En paralelo, he empezado a cuidarme más el pelo. O, al menos, lo intento. Lo quiero largo para poder jugar con recogidos en estos eventos, y ahí la constancia es clave. El sérum de argán se ha vuelto uno de esos productos que uso a diario: hidrata, controla el encrespado y mantiene el pelo sano y con buen aspecto. Recordatorio amistoso: aplica siempre protector del calor cuando uses herramientas térmicas y nada de freír el pelo, o ni el argán podrá rescatarlo.

Lo que estoy aprendiendo en el proceso