Hay veces en la vida en las que la mejor forma de demostrar amor es dejando ir. Pasa con muchas personas y, bajo mi punto de vista, también con muchos lugares. Como con Venecia. Sí, la ciudad flotante es una maravilla de la civilización, una ciudad arquitectónica preciosa erigida sobre un bosque submarino de árboles . No hay quien no quiera ir a verla al menos una vez. No hay quien no tenga un poquito de curiosidad por pisar sus adoquines y cruzar sus pequeños y tan cuquis puentes. Pero cada turista es una losa más sobre Venecia . Ya no es de sus ciudadanos. Ahora es un parque de atracciones cada vez con menos personalidad. Y su ayuntamiento quiere frenarlo cobrando más por entrar.

Porque sí, para visitar Venecia ya tenías que pagar una tasa. El objetivo sobre el papel era doble. Por un lado, recaudar dinero para que la ciudad y sus habitantes pudiesen beneficiarse de toda esta situación y financiar así medidas para compensar los efectos negativos del turismo masivo. Por otro lado, desincentivar este mismo turismo. No obstante, es un poco ingenuo pensar que la gente va a dejar de hacer un viaje que tiene tantas ganas de hacer por el hecho de tener que pagar unos euros más. No tiene mucho sentido. Aún así, el consistorio local está bastante desesperado y este año el periodo de cobro por visita va a ser más extenso que nunca y además el ticket será más caro.