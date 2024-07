Para empezar, y esto es de sentido común, puedes desplazarte siempre que las acciones que incluyan el viaje no contradigan las indicaciones médicas. Por ejemplo, y si tienes una lesión en las piernas que supuestamente te impide permanecer de pie muchas horas y trabajar, no vayas a la montaña a intentar esquiar como si estuvieras perfectamente. O si te han dado la baja por una operación, no te pongas a bailar en discos y lo subas a tus redes sociales. Es de cajón. Ahora bien: nadie puede reprocharte que viajes a un lugar tranquilo a pasear, a tumbarte en una hamaca frente a la playa o a disfrutar del aire fresco y de la calma de una casa de campo. Incluso es aconsejable.

Ay, pena, penita, pena. Todxs tus colegas planean irse juntxs de vacaciones este verano a un rincón maravilloso del Mediterráneo y te mueres de ganas de sumarte a la expedición, pero por esa fecha estarás de baja laboral. Y ya se sabe: no puedes viajar estando de baja médica porque si se enteran te crujen. O al menos eso es lo que has escuchado toda tu vida. ¿La verdad? Parece ser un simple bulo más de esos que pasan de generación en generación. Porque sí, sí puedes viajar estando de baja, según explica el abogado especializado en derecho laboral Un Tío Legal en su cuenta de TikTok . Eso sí: hay una serie de condiciones y de acciones que debes cumplir para no cagarla.

Especialmente cuando la baja médica viene motivada por problemas de salud mental. Como dicen desde El Confidencial, “poder cambiar de ambiente puede tener un efecto beneficioso en el estado anímico y físico del paciente, siempre que se mantenga el compromiso con su proceso de recuperación”. Porque esta es otra de las condiciones básicas: tu viaje no puede implicar saltarte las revisiones médicas, saltarte el tratamiento establecido o saltarte las citas con la mutua. En líneas generales, esto suele significar no hacer viajes muy largos, pero todo varía en función de cada caso concreto. Además, y aunque no sea un súper viaje, al menos puedes viajar. Es mucho.

Y tranquilx porque esta no es la opinión aislada de un expertx. Como él mismo comenta en uno de sus vídeos, “no existe prohibición legal expresa que restrinja viajar en esta situación”. Da igual lo que te diga tu jefx. Da igual lo que te diga tu colega. Da igual lo que te diga tu cuñadx. En ninguna legislación aplicable a ti aparece esa supuesta incompatibilidad. En este sentido, Un Tío Legal te anima, según apuntan en el citado medio, “a estar bien informado y a tomar decisiones basadas en el conocimiento legal actualizado”. Al fin y al cabo, unx trabajadorx que no conoce sus derechos es unx trabajadorx vulnerable e indefenso. Y no quieres que se aprovechen de ti.