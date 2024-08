Participar en programas de voluntariado es una excelente manera de viajar sin afectar negativamente a las comunidades locales. Plataformas como Workaway, Worldpackers, y WWOOF conectan a los viajeros con anfitriones que ofrecen alojamiento y comida a cambio de trabajo. Esto no solo reduce el costo del viaje, sino que también contribuye positivamente a la comunidad local , ya sea ayudando en la agricultura, construcción, o educación. Además, no hace falta ir a la otra punta del mundo para hacer un voluntariado, dentro de España hay un gran número de sitios donde se puede hacer.

Si te gustan los animales, esta es tu opción: consiste en alojarte en casas de personas que están de viaje para que cuides de sus mascotas. Tú cuidas los michis o el perrete y a cambio tienes estancia gratis. Plataformas como Trusted Housesitters o Nomador conectan a propietarios con viajeros que buscan alojamiento gratuito a cambio de cuidar sus propiedades y animales. Este tipo de turismo no afecta el mercado de alquiler local y permite ahorrar dinero.

Apuntarse a la tripulación de un barco

Si no tienes dinero para el yate no te preocupes, puedes trabajar en un no. Unirse a la tripulación de un barco es una opción interesante. Plataformas como Crewbay.com conectan a los viajeros con embarcaciones que buscan tripulación. A cambio de trabajo, puedes estar a bordo del barco.