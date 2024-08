Todxs nos sentimos más o menos culpables con los actos de nuesto día a día que no son sostenibles, pero que parece que no podemos evitar. Por ejemplo, ir a comprarte ese modelito que hacía tanto tiempo que querías en esa tienda de moda rápida o coger un avión que contamina que flipas para irte a tus vacaciones bien merecidas a Tailandia. Y claro, quién te va a decir que cambies algo, si los que tendrían que hacer algo son los de arriba y por reciclar no vas a “mejorar nada”.

Bueno, pues hoy te queremos sacar un poquito de esas preconcepciones. Claro que se puede decir que los culpables del cambio climático son las grandes compañías o los Gobiernos por su pasividad ante este tema, pero eso no es incompatible con hacer cosas para cambiar el futuro de nuestro planeta.

Hoy venimos con unos cuantos consejos para unas vacaciones más sostenibles y con una propuesta un poquito diferente, que nos trae la organización Citizens Q. Para un disfrute que realmente disminuya el impacto en nuestro planeta, proponen que interactuemos al menos con una persona del sitio al que vamos para conocer qué problemas existen en su comunidad. Así podremos intercambiar “puntos de vista sobre alguna preocupación social o ambiental que sea de interés mutuo para intentar encontrar una solución”.

Es una manera muy fácil y económica de generar un impacto positivo en nuestras vacaciones.