Lejos de ser anecdótica, la sentencia puede cambiar muchísimo el actual panorama de las ciudades. Al fin y al cabo, y sin la necesidad de que haya unanimidad para prohibir los pisos turísticos, lxs vecinxs tienen la oportunidad de anteponer su derecho a la tranquilidad, a la rutina, a la convivencia cercana, sobre los intereses de unos cuantos. En este sentido, se trata de un golpe sobre la mesa en el clásico y manido debate entre el derecho a la libertad individual y el bienestar social. Sí, tienes un piso y quieres explotarlo al máximo para ganar pasta, pero no a costa de cargarte los vecindarios y las ciudades, muchas de las cuales parecen hechas ya exclusivamente para lxs turistas.

Además, e indirectamente, la decisión del Tribunal Supremo podría aliviar un poquito la problemática de la vivienda. Después de todo, y si lxs propietarixs de pisos que no quieren disfrutarlos no pueden convertirlos en vivienda turística, es muy probable que lo alquilen de manera más convencional. Quizás la oferta de pisos para arrendar aumente progresivamente. Quizás ello reduzca los precios. Quizás no te cueste un dineral el alquiler. ¿Que hay empresas dedicadas a la vivienda turística con decenas de pisos por el centro de las grandes ciudades que se van a mosquear de lo lindo? 100%. Pero su lucro no está por encima de la felicidad de lxs demás. La ley ha hablado.