El dato es flipante: de los 27 países que forman parte de la Unión Europea solo uno, Suecia, cuenta con más hectáreas de superficie forestal que España. Sí, el territorio nacional español es profundamente verde. Hasta tal punto que se pueden disfrutar alrededor de 28 millones de hectáreas . Precisamente por eso hay tantos bosques famosos por aquí. Tienes la preciosísima Selva de Irati (Navarra), el Castañar de El Tiemblo (Ávila), el Hayedo de la Tejera Negra (Guadalajara) o el Robledal de Muniellos. Pero hay muchísimos más. Algunos bastante desconocidos para lo increíbles que son. Este es el caso del bosque catalán de Can Camins.

¿Qué tiene de especial? En palabras del periodista especializado en viajes Adrián Roque , quien lleva años viajando por el mundo en busca de rarezas únicas, “el bosque de Can Camins es un fenómeno ecológico poco común: una pineda litoral que crece sobre las depresiones formadas tras las antiguas dunas de la costa”. Una excepcionalidad que hace que la combinación de especies vegetales presente allí sea muy singular. “Aquí, el pino piñonero convive con orquídeas, hongos y matorrales mediterráneos que sobreviven gracias al delicado equilibrio entre la humedad del delta y la salinidad del mar”. No es algo que puedas ver en muchos más lugares.