El otro día escuchaba al CEO de Ryanair: decía que quería implementar una zona en sus aviones donde fueras de pie, y no dio más detalles, gracias a Dios. Me imagino una barra, como las del metro o el bus, y todos nosotros agarrados a ella, aferrados a ella durante el despegue y el aterrizaje: por tres euros y unas horas de dolor de piernas llegas a Praga. No me explico cómo pueden bajar más los precios de los billetes de avión, aunque vayamos de pie. Tampoco me explico, claro, el avión privado más caro del mundo: de la familia real qatarí. “Ni Ryanair ni Qatar” podría ser el nuevo “en el medio está la virtud”.