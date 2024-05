¿Quién no ha soñado alguna vez con vivir en un castillo? Ya sea para sentirse como un rey o una reina , o sentir el lujo de vivir en una mansión con historia. Pues este sueño puede hacerse realidad. En España existen castillos que están en venta (algunos en mejor estado que otros), y aparecen en portales inmobiliarios como si se trataran de un piso cualquiera . Vivir una fantasía de Disney o de Juego de Tronos está solo a un click (y a un mínimo de 45.000 euros).

A 45 minutos en coche desde Segovia, y tan solo a una hora de Madrid, se encuentra este castillo que cuesta 15.000.000 euros. Los historiadores no se ponen de acuerdo sobre si se construyó en el s. VII o s. X , y dicen las malas lenguas que este castillo, que fue propiedad de los Reyes Católicos , fue la residencia de Juana la Loca tras la muerte de su esposo. El castillo con cinco plantas, terrazas, 22 habitaciones en suite, y baños privados con sauna está disponible para celebraciones mientras espera un nuevo dueño. La fortaleza triunfa como espacio de celebración de bodas, por ejemplo, Lucía Pombo , la hermana de la influencer María Pombo se casó allí en 2022.

Este castillo medieval del s.XII se encuentra en la frontera entre Soria y Zaragoza, específicamente en un pueblo de 190 habitantes llamado Monteagudo de las Vicarías. En el anuncio de venta del castillo se especifica que no hay baños. ¿Cómo puede ser que un castillo no tenga baños? La respuesta se encuentra en el estado de la fortaleza: está en ruinas, y por este motivo solo cuesta 45.000 euros. Monteagudo de las Vicarías no dispone de recursos para reparar el castillo, así que se decidió ponerlo a la venta con la esperanza de que un comprador invirtiera en su restauración, aunque sea para construir una vivienda de más de 1.300 m², que es lo que mide el terreno del castillo.