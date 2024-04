Acantilados espectaculares. Montes y valles de un verde impoluto. El lago Ness y el lago Shiel. La reserva forestal de Glen Affric. Las vistas del Old Man of Storr. Los Torridon Hills. El bosque de Faskally. Y una herencia cultural celta que lo empapa todo y que hace que muchas personas de la región continúen hablando gaélico escocés en su día a día. Eso y mucho más tienen para ofrecerte las Tierras Altas de Escocia, una zona antaño mucho más poblada pero que los gobiernos de los siglos XVIII y XIX vaciaron al obligar a miles de personas a emigrar para poblar el sur del país, Norteamérica y Australia. Hoy Escocia quiere revertir la situación. Y te ofrece 60.000 euros para conseguirlo .

En segundo lugar, y de nuevo según dicho medio, hay otro requisito muy importante: “la redacción de una carta explicando los motivos por los cuales desean iniciar una nueva vida en este paradisíaco rincón del mundo”. Y tiene sentido: quieren personas que tengan motivaciones reales y profundas de habitar las Tierras Altas, no gente sin espíritu comunitario ni social que solo quiera embolsarse la pasta y no tener la más mínima interacción con la población autóctona del lugar. En este sentido, y aunque evidentemente las formas importan, concéntrate en transmitir tus emociones sobre la perspectiva de vivir en una de las regiones más impresionantes de toda Europa.

Pero antes de nada, y para no liarla, ten en cuenta que los 60.000 euros no son de gasto libre: no te los vas a gastar en un nuevo iPhone o en recorrer las islas británicas. En realidad, “el incentivo económico tiene como finalidad facilitar la adquisición de una vivienda o el lanzamiento de un negocio propio”. Movimientos que puedan enraizarte en los pueblos de la zona y contribuir a su desarrollo. Tú decides si lo gastas en una u otra alternativa, pero de ahí no puedes salir. ¿Te imaginas tener tu propia casa en Inverness? ¿O abrir una pequeña tienda de libros o una pequeña cafetería en Portree? Una vida de cuento. Y la tienes a una carta convincente de distancia.