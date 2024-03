No falta nada para Semana Santa . Te daba pereza organizar algo, pero ahora te da más pereza quedarte en la ciudad mientras te aguantas las historias de tus amigxs gozando por ahí. No te preocupes. Te traemos cinco planes de última hora para que no te quedes en el sofá viendo vídeos aburridos en YouTube (ojo, es un plan completamente válido). Pero nada, te traemos un poquito de marcha.