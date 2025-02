Desde el Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación de España se ofrece un listado con la situación actualizada de cada país del mundo y unas recomendaciones de viaje. Además, se establece una clasificación basada en los riesgos que corre el viajero. Así, por ejemplo, hay países a los que se desaconseja viajar bajo cualquier circunstancia hasta otros en los que no hay ningún tipo de restricción. A medio camino, encontramos estados a los que se recomienda viajar con extrema precaución y abstenerse de hacerlo por determinadas zonas.

Viajar es un verdadero placer para muchos de nosotros. Disfrutamos tachando de la lista países que hay que visitar como mínimo una vez en la vida y soñamos con destinos desconocidos que sean capaces de acariciarnos el alma. Ahora bien, también hay países que, desgraciadamente, no debemos visitar porque podríamos poner en riesgo nuestra vida.

Guerras, inestabilidad política, desastres naturales (como terremotos, inundaciones o actividad sísmica descontrolada) o brotes epidemiológicos hacen que el Gobierno desaconseje viajar a ciertos países. Ahora bien, debe saber el viajero que el ministerio solo establece una serie de recomendaciones (con independencia de los requisitos de entrada que exijan los diferentes estados) que no son de carácter vinculante. Esto quiere decir que el viajero asume los riesgos y, en ningún caso, podrá hacer responsable al Estado. Además, se recuerda que todos los gastos derivados de la hospitalización, la repatriación de heridos o el traslado de cadáveres corren a cargo del particular (de ahí la importancia de contratar siempre un seguro de viaje), puesto que las prestaciones de la Seguridad Social no operan en el extranjero, salvo en determinados países de la Unión Europea y del Espacio Económico Europeo mediante la Tarjeta Sanitaria Europea.