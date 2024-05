Es una realidad que viene dándose sin falta desde que los seres humanos andamos pululando por el planeta: los inventos son desarrollados con una intención positiva pero esconden siempre consecuencias negativas imprevistas. El fuego, por ejemplo, no solo proporcionó calorcito a los sapiens prehistóricos, también una manera muy sencilla de hacer arder bosques. El capitalismo no trajo únicamente prosperidad, sino también avaricia y desigualdad. Y las redes sociales no solo conectan a las personas, también están sirviendo para que políticxs e ideólogxs jueguen a polarizar la sociedad. Y lo mismo puede ocurrir con las inteligencias artificiales que comienzan a gatear últimamente.

Y no es una hipótesis de ir aburridx en el metro. Es, como explican desde la BBC, una teoría bien consolidada iniciada en el año 1936 por el sociólogo estadounidense Robert K. Merton en su artículo científico Las consecuencias imprevistas de la acción social intencionada. Según él, estas consecuencias inesperadas surgen por cinco causas principales: el desconocimiento, el error en el análisis, la creencia ciega en ciertos valores básicos que terminan no siendo tan verdaderos o adecuados, la imperiosa inmediatez del interés “que lleva a descuidar la consideración de consecuencias a largo plazo” y el fenómeno de profecía autocumplida.