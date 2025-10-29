Que no te confunda la bronca entre Donald Trump y Elon Musk: puede que este último no esté de acuerdo con algunas de las políticas económicas intervencionistas del presidente estadounidense, como las de los aranceles, pero en materia social es tan ultraconservador como él. Algo que ha dejado claro con su actitud frente a su hija trans , con el anuncio de la fundación de un partido político de derechas o con sus declaraciones acerca de los derechos laborales . Pero, por si acaso quedaba alguna duda, ahora ha emprendido otro movimiento inequívoco: ha creado una enciclopedia con ayuda de su inteligencia artificial Grok para combatir los discursos progresistas.

Y es que, según ha manifestado el magnate en varias ocasiones, está convencido de que Wikipedia funciona como un altavoz propagandístico de lo woke. Como un espacio colaborativo destinado a meter ideas de izquierda en la cabeza de la gente. Y él, que, al igual que Trump, se siente un mesías salvador de la humanidad, ha decidido tomar como base las informaciones de Wikipedia y posteriormente adaptarlas a su ideología. Y no, en su Grokipedia no puedes editar nada de lo que aparece en sus artículos. A diferencia de Wikipedia, no es una enciclopedia libre, sino una enciclopedia plasmada según los valores y los prejuicios del señor más rico de todo el planeta.