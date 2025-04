Obviamente muchxs usuarixs criticaron la oferta. ¿Admitió Musk que era poco ética? Para nada. De hecho, contraatacó a estas críticas con un despropósito aún mayor: “Sí, será un trabajo monótono, creará muchos enemigos y no tendrá ninguna retribución económica”. ¿Se le puede llamar trabajo cuando no recibas nada a cambio? Está claro que no. Pero este señor tiene a sus espaldas una buena cantidad de estupideces como esta. Porque no es la primera vez que habla de que la gente debería trabajar setenta u ochenta horas a la semana. De hecho, incluso ha llegado a afirmar que sería ideal que trabajasen 120 horas. Y 48 horas para dormir.

Este hombre necesita que le paren los pies. No solo con la voz de la gente en redes. Quizás por eso muchos empleados especializados del sistema público estadounidense estén dimitiendo. Como explicó uno de ellos, “no usamos nuestras habilidades como tecnólogos para poner en peligro los sistemas internos del gobierno, arriesgar los datos delicados de los estadounidenses o desmantelar servicios públicos fundamentales”. De todas formas, puede que nada de esto sea necesario pronto porque, según dicen , Trump ya habría confirmado internamente la salida de Elon Musk de la Casa Blanca. Eso que nos ahorramos. ¿Pero quién vendrá detrás?