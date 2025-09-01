Jane Austen es una de las novelistas más influyentes de la literatura universal. Su retrato irónico de la sociedad británica, de las relaciones familiares en la época georgiana y, sobre todo, de la posición de la mujer en esa Inglaterra tan rígida de finales del siglo XVIII y principios del XIX transformaron la novela inglesa para siempre. Su Orgullo y prejuicio , que será readaptada nuevamente en una miniserie de Netflix , así como su Sentido y sensibilidad, su Emma, su Persuasión o su La abadía de Northanger son clásicos atemporales que todo el mundo debería leer alguna vez en su vida. Ahora, y como homenaje por el 250º aniversario de su nacimiento, la ciudad de Bath celebrará un festival en su honor.

¿Por qué Bath? Pues porque aunque la escritora inglesa nació en Steventon Hampshire, en 1775, residió durante muchos años en esta otra ciudad inglesa. La influencia del lugar en Austen fue intensa y profunda. Un lugar que la marcó y que, a su vez, ella marcó con su presencia y con su obra. Ella es, sin ninguna duda, el personaje más célebre de Bath, que todos los años desde el 2001 organiza un festival para rendirle homenaje. Y sí, el de este año es especial porque hace 250 años que la buena de Jane nació. El Jane Austen Festival 2025 tendrá lugar desde el viernes 12 al domingo 21 de septiembre en una ciudad situada a tan solo 156 kilómetros de Londres. No es muy complicado llegar hasta ella.