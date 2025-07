En 2023, último año del que hay datos oficiales, los jets privados generaron 19,5 millones de toneladas métricas de C02, lo que equivale a las emisiones anuales de 4,3 millones de coches. Y no, no es justo, no está bien que tú te comprometas a pillar el transporte público y medios de viaje más sostenibles mientras un ricachón se monta en su jet y contamina 50 veces más que viajando en tren. Y eso no es lo peor: según el estudio del International Council on Clean Transportation, responsable de la recopilación de todos estos datos, el uso de jets privados ha crecido un 23% desde 2019. Cada vez les da más igual y menos vergüenza cargarse el planeta.

Porque ellxs sienten que juegan a otro juego. Que no se rigen por las mismas reglas que el resto de los mortales. Sobre todo quienes proceden de rincones del planeta muy individualistas. De hecho, no es casualidad que el 65% de todas las emisiones procedentes de jets privados vengan de Estados Unidos. Allí el rollo es yo hago esto porque puedo y tú lo que tienes que hacer es hacerte rico también para poder hacerlo. Es la clásica filosofía del me lo he ganado. Para que te hagas una idea, y según cuenta el periodista Miguel Ángel Medina , los 95 jets que van a Venecia a la boda de Jeff Bezos generarán 5.000 toneladas de gases de efecto invernadero.