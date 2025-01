En 1959 tuvo lugar en Washington la firma del Tratado Antártico, por la cual los gobiernos del mundo se comprometían a no colonizar el gran continente blanco y mantenerlo como una “reserva natural dedicada a la paz y la ciencia”. O dicho de otra manera: la gente no se iría allí a vivir sin más ni la visitarían con cámaras fotográficas ni la perturbarían más de lo necesario para estudiarla y protegerla. No obstante, y desde hace unos años, la industria turística ha encontrado un filón en los cruceros a las Antártida. Y no, no toda la gente pone pie en el continente, pero eso no significa que no se esté viendo afectado por esta nueva moda del turismo de lujo. Ni aquello se salva ya de nuestro egoísmo.

Y no pienses que somos alarmistas cuando descubras las cifras de visitantes anuales a la Antártida: 43.000 la temporada pasada. Porque eso no es para nada lo importante. En realidad, y como apuntan desde Xataka, lo realmente significativo en todo este asunto es el crecimiento. En concreto, y para que te hagas una idea, en 2017 fueron apenas unxs 7.000 turistas al continente, lo que representa un crecimiento de más del 500% en solo unos años. Y ya sabes cómo funcionan las tendencias: lxs ricxs lo hacen, lxs ricxs lo postean, lxs no ricxs lo envidian, lxs empresxs se multiplican y bajan costes y en poco tiempo estamos todos allí haciéndonos selfies desde el barco. Es lo de siempre.