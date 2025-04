¿Deberías entonces dejar de consumir té matcha para que lxs japoneses no se queden sin esta bebida tradicional que llevan bebiendo 800 años? No y sí. No en el sentido de que puedes seguir tomándote una taza de vez en cuando para disfrutarla y beneficiarte de sus propiedades. Sí en el sentido de que harías bien en precisamente eso: limitar cuánto consumes. Y además no es muy complicado porque, como recuerda esta experta, hay muchas otras alternativas muy geniales como “el sencha, el gyokuro o incluso el hojicha”, además de otras variedades de té procedentes de China, de Taiwán o de India. La cosa es no machacar un cultivo hasta reventarlo.

Por otro lado, estaría bien que esas contadas ocasiones en las que tomes té matcha eligieras alternativas puras. De las que están hechas con la técnica japonesa de cultivo bajo sombra y molido en piedra. ¿Que cómo puedes reconocerlas? Hegar dice que la etiqueta de procedencia es clave. Es importante que diga Japón. Además, el color de la bebida debe ser “de un verde intenso y vibrante” y no amarilo o marrón como los matcha de mala calidad. No es por esnobismo. Es que la producción cutre de esta bebida desplaza a otros cultivos y eso no ayuda para nada. La responsabilidad es de todxs. Exprimir el mundo sin destrozarlo en el proceso.