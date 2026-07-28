Cientos de efectivos permanecen desplegados en la Comunidad de Madrid, en Castilla-La Mancha, en Castilla y León y en la Comunidad Valenciana tratando de extinguir varios incendios activos. Más de 73.000 personas han tenido que ser evacuadas de sus hogares. No es habitual. Que no te engañen quienes niegan la influencia del cambio climático y su intensificación de las olas de calor: el año pasado fueron evacuadas 42.913 personas por incendios en España y en 2024 fueron 6.827. Cada año la situación es más crítica. En costes humanitarios, sí, pero también económicos: los incendios cuestan entre 10.000 y 19.000 euros por hectárea de dinero público.

Es la estimación de la que parte un nuevo informe de Greenpeace España, elaborado con los datos de la Asociación Nacional de Empresas Forestales, para medir el coste de combatir los incendios en nuestro país. Así, concluye, España gastó entre 3.548 y 6.741 millones de euros en ello durante el pasado 2025, la cifra más alta de la que se tiene registro. Todo ello teniendo en cuenta únicamente los costes de extinción. Aparte quedan los costes de la restauración posterior que, en muchos casos, y según cuenta a Infobae la decana del Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos Forestales, Ana Belén Noriega, “suele resultar más costosa que la propia extinción”.