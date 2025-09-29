Palabrita de la Organización Meteorológica Mundial: 2024 fue el año más cálido jamás registrado . Y también fue el año de los súpertifones. Y de la DANA. Una que nunca vamos a olvidar porque no tuvo lugar en un país alejado del que solo nos llegan imágenes en televisión o en redes sociales. Ocurrió aquí. En nuestra tierra. Y se cobró la vida de 228 personas. Desgraciadamente, no es un hecho aislado: según datos del Índice de Riesgo Climático 2025 , “España fue el octavo país con más muertes y daños por eventos meteorológicos extremos entre 1993 y 2022”. Y tenemos que aceptar, y de hecho lo estamos haciendo, que esto seguirá siendo así en el futuro inmediato.

Esta es la razón de que varios partidos políticos estén poniendo sobre la mesa ya la posibilidad de acordar y firmar un pacto de estado climático . Porque ya da igual quien esté en el gobierno, qué ideología plantee y qué medidas a corto plazo vaya a implementar. El cambio climático es una realidad inevitable. Sus consecuencias, en forma de sequías, olas de calor, incendios descontrolados, pérdida de biodiversidad, lluvias torrenciales, inundaciones y un sinfín de manifestaciones de este tipo, son ya parte de la “cotidianeidad” del país. Que sean noticia en el telediario no es cosa de alarmismo noticioso. Es que cada vez ocurren con más frecuencia e intensidad.