Hay conversaciones que tenemos que dar por superadas y la del cambio climático es una. Sí, sigue habiendo gente que dice que no existe, que hay cientos de instituciones internacionales manipulando los datos para hacernos creer que sí y que siempre ha habido esta cantidad e intensidad de fenómenos meteorológicos extremos. Pero no podemos continuar dándoles bola. Es un debate cerrado. Lo es porque tanto la comunidad científica como la experiencia coinciden en decir que así es. Récords de temperaturas máximas y medias. Sequías. Inundaciones. Huracanes. Danas incontrolables. Todo apunta en una misma dirección: la necesidad de un Pacto de Estado climático.

¿Pero qué es eso de un Pacto de Estado de lo que tanto hablan lxs políticxs y los medios últimamente y a raíz de la gran ola de incendios de este verano? Es sencillo. En este país, como en cualquier otro país democrático, hay una variedad de partidos políticos amplia, cada uno de los cuales tiene su propia ideología y su propia agenda. Eso hace que en muchos asuntos haya discrepancias y las leyes se pongan y se quiten. Con el Pacto de Estado no pasa. Es cuando todos esos partidos asumen que hay algo más importante que sus propias ideologías y que debe haber una ley que vaya a ser respetada gobierne quien gobierne. Una medida a largo plazo y general.