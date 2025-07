Tuvalu es un país de Oceanía del que habrás leído muy poquito. Es el cuarto más pequeño del mundo. Uno de los menos poblados. El que tiene el menor PIB. Y uno de los países en el top 50 de los que menos PIB per cápita tienen. Muy lejos de ser una potencia con escaparate mediático. Quizás por eso no lo sepas aún: el 100% del territorio de Tuvalu se halla en riesgo de desaparición a causa del cambio climático. Y es que el nivel del mar no para de aumentar y amenaza con engullir las islas que lo conforman. El riesgo es tan real que Australia les ha otorgado la primera visa climática de toda la historia para que puedan migrar a un territorio menos inseguro .

Hasta el momento, y de las casi 11.000 personas que viven en el país oceánico, 1.124 han solicitado la visa, lo que asciende a 4.052 ciudadanos de Tuvalu teniendo en cuenta a sus familiares directos. Lo más normal, partiendo de que el país va a sufrir cada vez con más intensidad los efectos del calentamiento global, es que más y más tuvaluanos la vayan pidiendo y crucen los dedos para tener la suerte de ganar el sorteo. Porque no: no la va a conseguir todo el que la pida del tirón, sino que Australia se limitará a otorgar 280 por año. La urgencia no es inmediata, pero el ritmo podría ser demasiado lento. Todo depende de si empeoramos el cambio climático o no.