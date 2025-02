Por un euro, los turistas pueden acceder a un baño privado, una cifra aparentemente simbólica pero que pone de manifiesto el proceso de privatización de lo que tradicionalmente ha sido un servicio público. En un bajo, la empresa The Mad Toilets SL ha montado una instalación que no solo responde a la falta de baños públicos en una zona turística saturada, sino que también refleja una tendencia alarmante en la ciudad: la transformación de su infraestructura para servir exclusivamente al negocio del turismo.

Lo que debería ser una solución pública, como la creación de más baños accesibles y gratuitos en el centro de la ciudad, está siendo reemplazado por empresas privadas que no dudan en aprovechar el boom turístico para ofrecer servicios a un precio, excluyendo a aquellos que no están dispuestos o no pueden pagar por ellos. La gentrificación turística no solo está transformando barrios tradicionales como Malasaña o Lavapiés, sino que ahora también está reconfigurando aspectos tan cotidianos como el acceso a los baños.