El top diez lo completan San Sebastián (5,77), Bilbao (5,73), Palma de Mallorca (5,69), Barcelona (5,64), Málaga (5,61), Valladolid (5,58) y Madrid (5,53). No obstante, y en favor de Valladolid, hay que decir que se trata de la ciudad española en la que se dan más propinas a los camareros, un sector bastante maltratado por las condiciones laborales precarias. Ole por ellos.

Son ciudades en las que la gente no anda tan absorbida por su teléfono móvil, en las que la gente no acostumbra tanto a poner vídeos fortísimos en el metro o en el autobús y en las que son muy acogedores con los forasteros. Pero tampoco nos vengamos arriba: las diferencias entre las más educadas y las más maleducadas no son tan grandes.

En palabras de los autores del estudio, “aunque las conclusiones muestran que algunas ciudades son más maleducadas que otras, los españoles son gente bastante educada en público y que destaca por un gran nivel de expresividad a la hora de mostrar las emociones en comparación con otros países europeos”. De hecho, hasta un 21,25% de las personas encuestadas afirmaron creer que los turistas se comportan de manera más maleducada que ellas mismas. Especialmente en Palma de Mallorca, una ciudad muy afectada por el turismo europeo de juerga, el balconing y algunas otras prácticas desagradables.

Y tú, ¿qué opinas del nivel de educación de tu propia ciudad?