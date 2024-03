Llevas una temporada dándole vueltas al asunto: ¿sigo tirando el dinero pagando un alquiler o doy el salto y me compro una vivienda para así transformar ese gasto mensual en vivienda en una inversión de futuro? La decisión requiere hacer balance de multitud de variables, algunas de las cuales son tus niveles de ahorro, tu estabilidad profesional, la inflación, los tipos de interés y, por encima de todo, y según lxs expertxs, la localización. Porque no, no es lo mismo plantearse la compra de una casa en una ciudad de España que en otra. Como dicen desde Business Insider, “hay ciudades donde es mejor comprar y otras donde sale más a cuenta el alquiler de un piso”.