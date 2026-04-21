Unos días atrás conocimos unos datos dramáticos: los precios de la vivienda han aumentado de media en nuestro país un 43% durante el corto periodo que va de 2015 al 2024. Y lo peor es que en algunas grandes capitales de provincia, tipo Málaga o Alicante, la subida ha sido incluso mayor. Unos datos que no dolerían en absoluto si el salario medio en España hubiese aumentado también un 43% o más aún, pero tristemente no es así: dicho incremento del precio de la vivienda representa el doble del incremento del salario en el mismo periodo. Una situación límite que ha llevado al Gobierno de Pedro Sánchez a anunciar una medida extraordinaria: la prórroga automática de los alquileres.

En concreto, y como se refleja en el Real Decreto-ley 8/2026, los inquilinos cuyos contratos venzan entre el 22 de marzo de este mismo año y el 31 de diciembre de 2027 podrán solicitar la extensión de los mismos por dos años adicionales y con las mismas condiciones. Y no, los propietarios no pueden oponerse a dicha solicitud. Es un derecho automático. Por supuesto, algunos agentes sociales que participan del mercado inmobiliario han protestado contra la medida. Es el caso de las inmobiliarias, cuya federación nacional ha declarado públicamente que “las intervenciones excesivamente restrictivas tienden a retraer la oferta disponible”. Lo habitual de que no hay que intervenir.