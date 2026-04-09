Muy probablemente ya te hayas enterado de esto: el Gobierno quiere implementar una nueva normativa por la cual los alquileres que venzan entre el pasado 22 de marzo y el 31 de diciembre de 2027 se prorroguen automáticamente quieran o no quieran los caseros involucrados. La enésima medida para paliar una crisis de la vivienda que tiene a media España con el agua al cuello. Y, si bien la normativa tiene todavía que ser aprobada por el Congreso, con las dificultades que ello conlleva por la oposición de las fuerzas conservadoras, el Sindicato de Inquilinas ya está trabajando intensamente para que cada inquilino entienda la ley y sepa cómo utilizarla a su favor.

Para empezar, y como apunta el periodista Guillermo Hormigo, “la organización emprende desde este martes 7 de abril una concatenación de asambleas abiertas en diferentes barrios de la capital donde asesorar a todas aquellas personas que tengan dudas sobre el procedimiento para solicitar las renovaciones o los argumentos jurídicos con los que cuenta”. Estos días atrás estuvieron en Lavapiés, en Latina y en Puerta del Ángel y este finde se instalarán en el Centro Social Okupado La Rosa, en La Latina, y en la plaza de las Palomas de Tetuán. Allí resolverán todas las dudas y ayudarán con el rellenado de los dos modelos de formularios que han creado.