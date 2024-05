Ya se sabe que, en ocasiones, hay vídeos que se viralizan en TikTok sin que una persona lo busque. Es lo que les sucedió a Daniella y Maguette, dos amigas asturianas de veinte años, que subieron un vídeo a la red social China sin saber la repercusión que este tendría. Tanto para mal como para bien. Veamos por qué.

Las dos jóvenes publicaron un vídeo hace unos días en TikTok donde salían ellas mismas hablando sobre las cosas típicas que hacen los asturianos, uniéndose así al ‘trend’ de TikTok que empieza con un ‘Soy...’ (en su caso, bajo la coletilla ‘Soy Asturiano’).

De esta manera, Daniella y Maguette explicaban en dicho vídeo que por ser asturianas nunca llaman a la puerta, sino que pican; no comen sanjacobos, sino cachopos; no salen de fiesta, sino que van de folixia; y un largo etcétera.

A día de hoy el vídeo cuenta con más de 2,5 millones de views y no, no es por la alegría que desprenden ellas (que también), sino por la avalancha de comentarios racistas que han recibido desde su publicación. Algunos de ellos empiezan con un “soy asturiana y todavía tengo la lanza de cazar elefantes”, “soy asturiana y me apellido ongombo” o “soy asturiana desde que llegué en patera”.

Tras el acoso en redes sociales, Daniella decidió subir otro vídeo en su cuenta para denunciar los comentarios racistas recibidos: “Estoy cansada de escuchar que España no es un país racista, pero nos reímos del color de piel de otra persona”.

Aunque en elDiario.es Daniella contó que estuvo apunto de borrar el vídeo, al hacer otro de nuevo para denunciar lo ocurrido, pronto recibió el apoyo de muchxs usuarios e, incluso, confirma que habrá una parte dos de ese ‘Soy asturiano’ que tanto les ha indignado a algunos.

En el primer vídeo que las dos jóvenes subieron se pueden leer algunos comentarios de apoyo a ambas y en contra del racismo evidente: “La falta de respeto en algunos comentarios demuestra la gran incultura que tenéis. Seguís anclados en cien años atrás, aunque hayáis nacido la mayoría en los 2000”. “Los de los comentarios sabéis que la piel no tiene nada que ver con la nacionalidad, ¿no?”. “Pues si nació en Asturias, claro que es asturiana. El color de piel no tiene nada que ver”.

Aunque ambas jóvenes han tenido el apoyo de muchxs usarios, el acoso y el racismo son también un problema que se cuela en las redes sociales. Solo, en 2023, hubo 1.606 delitos de odio en España, según pudo adelantar en enero el ministro del Interior del Gobierno Fernando Grande-Marlaska. La mayoría de estos incidentes (604) estaban relacionados con el racismo y la xenofobia. Un 33% más que en el año 2022. Son datos que dan que pensar.