En cuanto a las muertes que sí han sido registradas, dos han sido a causa de accidentes de naturaleza desconocida, una por cólico digestivo y hasta cuatro por eventos cardiovasculares graves como los infartos. Imagínate lo cansados que debían estar y lo mucho que habían agotado hasta su última gota de energía. Y esto nos lleva a una cuestión importante: es evidente que contabilizar correctamente estos fallecimientos es importante, ¿pero acaso no es suficiente con que uno de estos animales muera para que cambiemos las cosas? ¿Cuál es el número a partir del cual deberíamos poner el bienestar animal encima de la mesa? ¿Qué cifra convierte esto en algo inmoral?

Y, ya, volvemos al debate de siempre: la tradición versus la ética. Pero en mi caso, y siendo andaluz, la ética debe primar siempre y sin excepción. No se trata de erradicar El Rocío. No se trata de eliminar una celebración que para mucha gente es importantísima. Se trata de adaptarla a los nuevos tiempos. Hace 50 años nos daba igual el bienestar de los animales. Hoy no. Por suerte, estamos evolucionando como sociedad, y hay que encontrar soluciones que armonicen estas fiestas y la protección de seres inocentes que no merecen ser explotados. Y no, no vale con explotarles menos de cara a la galería. Esto requiere un cambio profundo. Es una vergüenza que siga pasando.