Para alguien que vivió en Málaga unos cinco años es una noticia esperadísima. Porque era darte un paseito por el centro de la ciudad, cerca de la Plaza de la Marina, y sentir una pena tremenda al ver a los caballos tirar de los carruajes para diversión de lxs turistas. Animales esclavos. Y durante muchos meses del año bajo un calor asfixiante. No tenía sentido. No en pleno siglo XXI. No en una sociedad que intenta, cada vez más, ser empática con todos los animales. Y el gobierno malagueño lo sabía: primero hablaron de un proceso gradual de extinción de esta práctica hasta 2035 y ahora han ido más allá y han decidido prohibirlo cuando termine este 2025. Será el último año de este sinsentido.

Una decisión que, obviamente, ha dado una alegría a las instituciones animalistas que llevan muchísimos años luchando porque esto ocurra y la ciudad andaluza deje de ser escenario de algo tan miserable. Como explica Carmen Manzano, presidenta de Protectora de Animales, “en el 2009 empezamos a tratar el tema con el equipo de gobierno. Ha costado mucho avanzar y conseguir puntos de agua en las paradas, sombra, y, por último, desplazar las paradas a sombra natural, que tuvieran un horario de trabajo y evitar las horas de mayor calor o días de terral”. Ha sido un proceso de dignificación paulatino que no podía tener otro final que la desaparición de la explotación. Era lo lógico.