Aviso a navegantes: no es este uno de esos artículos en los que terminas dándote cuenta de que las cosas no son exactamente lo que parecían al leer el titular. Sí, suena tan surrealista que parece clickbait. Sí, es difícil imaginar que un gobierno pueda ser tan sumamente intrusivo. Sí, la represión a través del control del lenguaje parece propio de la 1984 de Orwell. Pero esto está pasando. Como explican desde Xataka, la nueva ley promovida por el Kremlin y aprobada por el parlamento estatal ruso por unanimidad, “tipifica la prohibición de cualquier forma de propaganda que presente la elección de no tener hijos como atractiva, incluidos en medios, internet, películas o publicidad”.

¿Y si lo haces? Pues entonces puedes comerte una multa económica de hasta 4.000 dólares que en el caso de las entidades puede ascender hasta los 50.000 dólares. Vamos, que decir en un vídeo de Youtube que prefieres no ser madre o padre por la razón que sea puede arruinarte económicamente. Y lo peor de todo es que esta ley no opera sola: en Rusia ya hay vigentes otras más que prohíben promocionar los estilos de vida no tradicionales. Está claro de qué pie cojea Putin. No obstante, la motivación detrás de estas normativas no es solo que Rusia sea tal como Vladímir desea, sino también combatir una situación muy preocupante para el gobierno: la gran caída de la tasa de natalidad.