El conflicto Palestina-Israel está más recrudecido que nunca, y es que, después de que el pasado lunes un ataque israelí sobre Rafah dejara al menos 45 muertos, los ataques sobre esta ciudad gazatí no han cesado.

Hoy, martes 28 de mayo de 2024, se ha producido un nuevo ataque israelí sobre campamentos de desplazados en Rafah que ha dejado una veinte de muertos más. Entre los 21 muertos, por ahora, se cuentan 13 mujeres y cuatro niños. La situación es insostenible en la Franja de Gaza por eso, los ciudadanos del mundo se han movilizado.

A las acampadas en las universidades de todo el mundo se ha unido ahora una campaña en redes sociales que lleva por nombre “All eyes on Rafah” (“Todos los ojos puestos en Rafah”). Con este lema tan característico, los usuarios de redes sociales demuestran que los palestinos no están solos y que “los crímenes que se están cometiendo en la franja no quedarán en el olvido”, señala una usuaria.