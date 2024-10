Pero la cuestión parece ser más de necesidad que de deseo. Al parecer, la clave del asunto está en “los límites con los que se ha encontrado el sistema de tope de precios diseñado por el Gobierno, cuya implantación depende en gran medida de las comunidades autónomas”. Es decir, que tienen las manos atadas y nos les queda otra que recurrir a la súplica. En palabras de la propia ministra, “yo lo que les pido es que se hagan cargo también de esta causa, de esta necesidad social, y que valoremos las rentabilidades en términos sociales, que valoremos que esos precios estén de acuerdo con las capacidades de los españoles. Creo que España es un país solidario”.

Y en términos éticos no es una mala propuesta. Al fin y al cabo, es evidente que los arrendadores, en su mayoría pequeños propietarios y no grandes tenedores ni fondos buitres, se enfrentan a un dilema: mirar solo por sus bolsillos, entregadxs al individualismo, o buscar equilibrio entre interés propio e interés general. Y sería genial que eligieran esto último. Lo que ocurre es que no es realista: no puedes diseñar una sociedad tan sálvesequienpueda y esperar luego que la gente aparque sus intereses en pos del prójimo. Es demasiado ingenuo. La realidad es que, de una manera u otra, el tope de precios obligatorio debe darse en todo el país. Es la única solución.