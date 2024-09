En algunos casos, ese porcentaje baja un poquito cuando se cambia la compra por el alquiler, pero no lo suficiente como para desestresar las finanzas personales. Para que te hagas una idea, en Barcelona es necesario invertir mensualmente un 44,5% del sueldo para pagar el alquiler, mientras que en Valencia es un 39% y en Madrid un 36,6%. Por supuesto, el problema sigue estando ahí, a lo que se suma el hecho de que con el alquiler no estás adquiriendo nada en propiedad de cara al futuro. En el pasado las hipotecas solían ser considerablemente más bajas que las cuotas de alquiler, lo que motivaba la compra. Ya no. Al menos no en las grandes ciudades del país.

La cosa cambia un poco en algunas otras provincias. En Santander, por ejemplo, solo necesitas emplear de media un 21,03% de tus ingresos en una hipoteca y un 24,6% en un alquiler. En Cádiz las cifras están en 26,85% y 27,1% respectivamente. Y en Toledo 28,62% y 20,8%. Una situación mucho más manejable y accesible. Además, el estudio de Atlas Insight Assets Management muestra otra realidad descorazonadora a más no poder: la media en España para poder acceder a una hipoteca es de 6,8 años de esfuerzo, pero en Barcelona es de 12 y en Madrid de 14. Si vives en ciudades como esas debes esperar mucho para tener tu propio hogar. Se requieren medidas urgentes.