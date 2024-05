Salut Mental Catalunya reclama proteger los derechos de los pacientes, con tratamientos respetuosos “donde no se apliquen métodos coercitivos”. Se trata de avanzar hacia la “contención cero”. Es decir, conseguir que no se ate a ningún paciente a la cama en estados de agitación psicológica, porque se ha podido abordar su situación de otro modo.El Pacte Nacional contempla esta medida. Y no es tan difícil: el Hospital Germans Trias i Pujol (Can Ruti, en Badalona) ha conseguido que esta práctica sea una excepción dentro de sus instalaciones: las ha rebajado al 0,001%. El ‘modelo Can Ruti’, que ahora prevé expandirse a otros hospitales como Vall d’Hebron, demuestra que gran parte de estas inmovilizaciones son evitables.