La reacción no solo vino de demócratas; Meghan McCain, una prominente figura conservadora, criticó duramente las palabras de Vance, calificándolas de “profundamente anticristianas” y advirtiendo que ofendían a mujeres de todo el espectro político. Otras personalidades, como Whoopi Goldberg y Hillary Clinton, también condenaron los comentarios, subrayando el dolor y la insensibilidad detrás de ellos. Lo cierto es que puede que haya mujeres que no tienen hijos porque no quieren, sino porque no pueden. Pero el cerebro de neandertal del Vance no daba para más.