Mazón o por qué es tan difícil presenciar dimisiones en España

Porque lxs políticxs españolxs tienen muchísima experiencia en eso de aferrarse a sus cargos cuando la han cagado y las circunstancias, y en algunos casos la ciudadanía, reclaman echarse a un lado. Prefieren inventar excusas. Prefieren tergiversar los hechos. Prefieren buscar algún chivo expiatorio sobre el que cargar la responsabilidad. Justo lo que ha venido haciendo Mazón. Que si no llegué tarde a la reunión . Que si era un almuerzo de trabajo y no una comida privada . Que si estaba al tanto de todo . Que si los malos son los del gobierno central por no hacer esto o aquello . Cualquier cosa menos soltar el cetro . Cualquier cosa menos escuchar a la población y asumir las consecuencias.

De momento, y como cuentan desde el diario Ara, la vicepresidenta del gobierno valenciano, Susana Camarero, ha descartado por completo la dimisión de Mazón. “No es una opción en estos momentos. No podemos plantearnos más que la recuperación ni otra cosa que ayudar a las personas y que se abran los centros sanitarios y las escuelas”. El mismo rollo que vienen defendiendo desde el PP: no miremos atrás y veamos lo bien que se está haciendo cargo el presidente ahora de la reconstrucción. Un discurso que, obviamente, no es suficiente. En absoluto. Por eso decenas y decenas de miles personas protagonizaron una manifestación tan histórica como la del pasado sábado.

No obstante, este artículo no trata sobre el nivel de responsabilidad de Mazón en la tragedia de la DANA. Eso es cosa de especialistas políticos y legales. Este artículo va sobre la falta de civismo de nuestrxs políticxs. Christian Wulff, expresidente alemán, dimitió tras verse investigado por corrupción y tráfico de influencias. Antes del juicio. Antes de la sentencia. Por pura solidaridad. Por priorizar la estabilidad del país sobre sus intereses individuales. Y sí, salió absuelto. Pero esa no es la parte importante de esta historia. Es su compromiso social. Y el exministro británico de energía, Chris Huhne, dimitió en su día por haber mentido sobre una multa de tráfico de su mujer.