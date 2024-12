Un eslogan que tiene mucha miga. Para empezar, porque lo de descansar mejor habría que verlo. Y ya no hablemos de la calidad de vida. ¿Hace falta explicar por qué una pequeña capsulita que te hace sentir como un hámster encerrado evita que puedas desarrollarte como persona en todos los sentidos que necesitas y mereces? Claro que no. Es demasiado obvio. Pero luego está lo de pagando menos . Porque, ojo, no te creas que vas a pagar 100 euritos al mes: como explican desde El Español , el alquiler mensual de la cápsula cuesta 395 euros . Si eres un joven con dificultades para encontrar habitación en Madrid esto debe ponerte de muy mala leche. Y con toda la razón del mundo.

Todas las plazas capsulares del Gallery Hostel, el establecimiento que las ofrece en el barrio madrileño de Opañel, ya están agotadas para este curso 2024/2025. Apenas han durado un mes vacantes. Y no porque sean increíbles. No porque sean saludables para la salud mental. No porque sean una oportunidad única. Que no te líen. Es simplemente porque la situación de la vivienda en este país no tiene ningún sentido. Y son los poderes públicos quienes deberían mover las manitas. No con más ayudas puntuales. No con buenas palabras. Con la construcción de vivienda social y residencias públicas para estudiantes. Lxs jóvenes necesitan ayuda para prosperar.

Porque está claro que no se puede confiar en el mercado ni en la iniciativa privada. De lo contrario no se reirían en tu cara con una cápsula de proporciones ridículas que te venden como la octava maravilla. La alquilas y casi tienes que dar las gracias por tener un enchufe propio, una cerradura electrónica, ventilación personalizable, una taquilla para pertenencias, ropa de cama y toallas. Ah, ¡y acceso a lavandería y cocina compartida! Tremendo resort. Seamos serixs: esto solo demuestra que la gente necesita unirse para reclamar dignidad en lugar de callar mientras tragan con lo que sea. Es un boquete de infelicidad. Por mucha tele o enchufe USB que le quieran poner.