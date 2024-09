Desde que en 2022 se derogó Roe v. Wade, la sentencia que protegía el derecho al aborto en Estados Unidos, cada vez hay más mujeres que se están ligando las trompas como método anticonceptivo permanente. Pero este aumento no es una coincidencia ni una simple tendencia médica. Tras esa decisión del Tribunal Supremo de revocar Roe v.Wade, varios estados han impuesto severas restricciones al acceso al aborto, lo que ha llevado a muchas mujeres a tomar decisiones drásticas sobre su futuro reproductivo.

El procedimiento de ligadura de trompas, que bloquea las trompas de Falopio para evitar embarazos y es irreversible, ha ganado popularidad entre las mujeres que temen no tener alternativas si desean interrumpir el embarazo en el caso de que sea no deseado. No se trata solo de prevenir un embarazo, sino de asegurar que, en un contexto donde los derechos reproductivos están en juego, ellas mantengan el control. De acuerdo con un estudio publicado en la revista JAMA, los estados con restricciones estrictas al aborto han visto un aumento mensual del 3% en este tipo de intervenciones desde la segunda mitad de 2022.