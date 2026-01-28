Yo tenía aproximadamente 10 años cuando mi tío, aficionado a la tauromaquia, decidió llevarme a una corrida de toros en mi pueblo, Tarifa, y la cosa salió muy mal: obviamente en un punto el animal comenzó a gemir de dolor y mi empatía hizo que entrara en pánico. No quería verle sufrir. Solo quería pasar tiempo con mi tío. Y no tardé nada en pedirle por favor que me llevara de vuelta a casa con mis padres. Jamás olvidé aquel momento. Sigo recordándolo con mucho pesar. Algo que, para la ONU, nunca debería haberme pasado: es la segunda vez que recomienda a España prohibir la participación de los menores en este tipo de eventos.

La primera vez fue en el año 2018. Y con un mensaje muy claro: “la participación de los niños menores de 18 años como toreros y como público en espectáculos de tauromaquia” debe prohibirse totalmente para “prevenir los efectos nocivos para los niños”. Y es que si lo piensas es una barbaridad. La tauromaquia en sí lo es, y no hace falta explicar por qué a estas alturas, pero que chavales con el cerebro aún en formación se enfrenten a una realidad tan dura, tan violenta, tan sangrienta, tan innecesaria, puede llegar a ser bastante traumático. Para mí al menos lo fue. Y estoy convencido de que muchos más niños pasaron por lo mismo.