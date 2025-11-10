Da igual que Mark Zuckerberg aparezca de vez en cuando con outfits street style de chándals y gorras. O que Elon Musk presuma por todos lados de ser un viciado al videojuego soulslike Elden Ring. Porque a la hora de la verdad, cuando no se trata de aparentar flow juvenil, cuando no se trata de fachada, sino de apostar por un tipo de mundo concreto, todos los millonarios terminan quitándose la máscara y tirando para el mismo lado. Y si no que se lo digan a Zohan Mamdani, el nuevo alcalde de la ciudad de Nueva York, socialdemócrata y proinmigración, que ha tenido que enfrentarse al rechazo y la influencia en contra de una larga lista de magnates.

Sí, como explican desde Business Insider , una gran cantidad de multimillonarios ha invertido muchísimo dinero en tratar de truncar la llegada de Mamdani a la alcaldía de la ciudad emblema de los Estados Unidos. Por una razón muy clara: se trata de un político con un claro discurso prominorías que, a lo largo de la campaña electoral, ha llegado a declarar que los multimillonarios no deberían existir. Una idea bastante sensata porque va a la raíz del problema: nadie debería ser tan sumamente poderoso mientras buena parte de la población lo pasa fatal día tras día. Implica que el mundo no está bien repartido. Que hay una injusticia social permanente.