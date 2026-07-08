El último balance oficial emitido por el Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela, con fecha del 7 de julio, cifra el número de muertes provocadas por el doble terremoto en 3.685 personas. Y es que, tristemente, los rescatistas siguen encontrando cadáveres bajo los escombros de los 190 edificios colapsados por completo y de los 856 afectados de manera parcial. Además, el documento oficial publicado por el Gobierno de Delcy Rodríguez cifra en 16.740 las personas heridas a causa de la que ya es la mayor tragedia natural de la historia reciente del país y en 17.907 las que han perdido su vivienda durante la catástrofe. La emergencia humanitaria continúa agravándose.

En estos momentos, cuentan desde la agencia EFE, “un total de 14.634 personas siguen alojadas en 87 campamentos transitorios habilitados temporalmente por el Gobierno de Venezuela”. Más de la mitad de ellos procedentes del estado más golpeado por el doble seísmo: La Guaira. Allí, así como en Distrito Capital, las labores de retirada de escombros y de búsqueda continúan activas, gracias a las cuales han sido rescatadas ya 6.462 personas. Es la única cara amable de la tragedia: el esfuerzo coordinado tanto de los equipos especiales venezolanos como de los equipos enviados por otros países. Es en estos momentos cuando la solidaridad internacional debe prevalecer.