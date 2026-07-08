El último balance oficial emitido por el Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela, con fecha del 7 de julio, cifra el número de muertes provocadas por el doble terremoto en 3.685 personas. Y es que, tristemente, los rescatistas siguen encontrando cadáveres bajo los escombros de los 190 edificios colapsados por completo y de los 856 afectados de manera parcial. Además, el documento oficial publicado por el Gobierno de Delcy Rodríguez cifra en 16.740 las personas heridas a causa de la que ya es la mayor tragedia natural de la historia reciente del país y en 17.907 las que han perdido su vivienda durante la catástrofe. La emergencia humanitaria continúa agravándose.
En estos momentos, cuentan desde la agencia EFE, “un total de 14.634 personas siguen alojadas en 87 campamentos transitorios habilitados temporalmente por el Gobierno de Venezuela”. Más de la mitad de ellos procedentes del estado más golpeado por el doble seísmo: La Guaira. Allí, así como en Distrito Capital, las labores de retirada de escombros y de búsqueda continúan activas, gracias a las cuales han sido rescatadas ya 6.462 personas. Es la única cara amable de la tragedia: el esfuerzo coordinado tanto de los equipos especiales venezolanos como de los equipos enviados por otros países. Es en estos momentos cuando la solidaridad internacional debe prevalecer.
Y parece que está siendo así. Al menos parcialmente. Según indican desde la web de RTVE, “países como Francia, China o Portugal continúan enviando ayuda humanitaria a la devastada Venezuela”, en la cual muchos ciudadanos enfrentan problemas para acceder al agua potable, a alimentos y a refugio. En total, afirma la cadena pública, “se han distribuido hasta el momento 9.603 toneladas de alimentos y más de 8,3 millones de litros de agua”. Ahora, la ONU ha realizado un llamamiento internacional para recaudar 10 millones de dólares con el objetivo de “garantizar las intervenciones vitales de salud reproductiva”. Porque 4.000 mujeres darán a la luz en el próximo mes.
Esta cooperación internacional será clave en las próximas semanas. Hasta ahora, se han desplegado 29.567 rescatistas y 28.362 voluntarios. A ellos se han unido recientemente 200 mineros artesanales del sur del país, quienes “han dejado atrás las galerías subterráneas, donde arriesgan a diario su vida en busca de oro, para ayudar a recuperar los cuerpos de las víctimas del doble terremoto entre las grandes montañas de cascotes que se acumulan en La Guaira”. Un patrón que hemos visto cientos de veces en la historia de la humanidad: cuando la naturaleza golpea, mucha gente noble saca lo mejor de sí para sacrificarse en favor de las víctimas. Con eso debemos quedarnos.